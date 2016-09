Satelliidid meie ümber

Praegu ei ole õhulosside ehitamise aeg

«Ei teagi, mitu sõpra Venemaal alles on – 9. mai paraadi pilte vaadates näeb. Eesti võib aga nimetada kohe pea 50 riiki, kes on meiega päris sõbralikes suhetes,» ütleb kaitseminister Hannes Hanso. Eesti teeb kõik, mis vaja, et tagada oma julgeolek ning meil on võimelünkade katmiseks vaja oma liitlaste tuge.